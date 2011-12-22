Воєнізована охорона «Укрзалізниці» розкрила і попередила 1487 крадіжок

За 11 місяців 2011 року співробітники оперативних груп воєнізованої охорони Державної адміністрації залізничного транспорту "Укрзалізниця" розкрили і попередили 1487 крадіжок на суму 2,4 млн. грн.

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", зокрема, на на Придніпровській залізниці було розкрито і попереджено 572 крадіжки, на Донецькій - 322, на Львівській - 259.

У ході проведених оперативних заходів у правоохоронні органи передано 1832 затриманих.