Половина населення міст України мають високошвидкісний доступ до Інтернету – Ericsson

Згідно з дослідженням лабораторії ConsumerLab компанії Ericsson (Швеція), Інтернет в Україні стає необхідністю - половина населення міст України має високошвидкісний доступ до Інтернету і 16% користується мобільним Інтернетом.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як сказано у повідомленні, результати дослідження "дозволили скласти портрет українського споживача", оцінити його потреби у використанні Інтернету, фіксованої і мобільної телефонії, а також мобільних пристроїв і мобільної передачі даних.

У дослідженні сказано, що використання Інтернету стало життєвою необхідністю в країнах, які розвиваються, і Україна не є виключенням. Результати дослідження показують, що більше половини населення (59%) в містах України має доступ до високошвидкісного Інтернету, тобто, його використання є так само просунутим, як і на інших розвинених ринках (Росія - 72%, Німеччина - 61%, Італія - 52%).До того ж, у міру того, як люди активно переносять свою повсякденну діяльність і підтримку особистих зв'язків в онлайн, використання Інтернету і залежність від нього росте щорічно, і, як очікується, ця тенденція з часом тільки посилиться.

Дослідження також показує, що 33% опитаних є "першопрохідцями" або "цифровими старожилами" в Україні (відповідно до моделі сегментації Ericsson) і активними користувачами телекомунікаційних послуг: вони значно впливають на розвиток ринку і його послідовників, стимулюючи впровадження нових послуг, пристроїв і технологій.

63% населення в містах України, які не використовують сьогодні Інтернет, вказали, що "ніякої потреби в цьому" вони не бачать. Це означає, що прагнення і ймовірність використання цими людьми доступу в Інтернет, як фіксованого, так і мобільного, в найближчому майбутньому дуже низька.

Розваги, спілкування в соціальних мережах і послуги зв'язку дуже популярні сьогодні в Україні. За даними дослідження Ericsson Consumer Lab, 68% користувачів Інтернету в містах України використовують соціальні мережі щотижня (Великобританія - 63%, США - 62%), а 28% користуються Skype або аналогічними послугами IP -телефонії для зв'язку щонайменше раз на тиждень (Великобританія - 20%, США - 19%). Завдяки такому характеру використання соціальних мереж і IP -телефонії, Україна випереджає США і багато європейських країн і є на одному рівні з російськими користувачами.

Попри те, що 3G інфраструктура досі недостатньо розвинена в Україні, і ринок все ще чекає видачі 3G-лицензій великим операторам зв'язку, мобільний Інтернет в нашій країні упевнено набирає оберти. На сьогодні 16% населення використовують його в тій або іншій формі: за допомогою мобільного телефону або ноутбука (14%).

Широкосмуговий доступ в мережу за допомогою стаціонарного домашнього ПК популярний у 2% населення. На сегмент ранніх користувачів у сукупності доводиться більше половини усіх користувачів мобільного Інтернету.

Довідка УНІАН. Дослідницька лабораторія Ericsson ConsumerLab збирає, категоризує і аналізує дані про те, як люди, суспільство і бізнес використовують нові технології і сучасні комунікації для вирішення своїх завдань. Щорічно в дослідженнях Ericsson ConsumerLab беруть участь понад 80 тис. осіб з 40 різних країн світу.

Компанія Ericsson - провідний у світі постачальник технологічних рішень і професійних послуг для операторів зв'язку, штаб квартира - у Стокгольмі, Швеція. Ericsson працює в 180 країнах світу, штат співробітників налічує більше 90 000 осіб. У 2010 році об'єм продажів компанії склав 28,2 млрд. дол.