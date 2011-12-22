Компанія ABBYY відстояла свої права у справі проти порталу slovnyk.net

Компанія ABBYY (Росія), розробник програмного забезпечення і постачальник послуг у галузі лінгвістики, відстояла свої права у судовій справі проти порталу slovnyk.net за фактом порушення останнім авторських прав компанії.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі компанії.

Як повідомили у компанії, з правопорушником було підписано мирову угоду з урахуванням усіх без виключення інтересів ABBYY.

Створюючи лінгвістичні продукти, зазначає прес-служба, ABBYY використовує не лише власні розробки лексикографів компанії, але і словники відомих авторів і видавництв. Кожен конкретний автор передає ABBYY певний об'єм прав використання на певних умовах. Так, видавництво "Перун" передало компанії право на "Великий тлумачний словник сучасної української мови", який довгий час незаконно поширювався на порталі slovnyk.net. Проти власника порталу порушили кримінальну справу, яка завершилася підписанням мирової угоди між сторонами. У результаті незаконні дії правопорушника були припинені, відповідач передав компанії доменне ім'я slovnyk.net і зобов'язався надалі не використовувати і не поширювати неліцензійні копії об'єктів, права на які належать компанії ABBYY.

Як зазначив фахівець із захисту авторських прав компанії "ABBYY Україна" Роман СОЛОД, судовий розгляд проти власника інтернет-порталу slovnyk.net тривало більше року, і головним завданням компанії "було показати собі і іншим, що захищати свої права можна і треба, навіть якщо порушення відбувається в мережі Інтернет".

Захистивши авторське право на "Великий тлумачний словник сучасної української мови", компанія залишила його контент безкоштовним для інтернет-користувачів. Цей і ще понад 50 словників доступні на сайті Lingvo.ua.

Довідка УНІАН. "ABBYY Україна" входить до групи компаній ABBYY: штаб-квартира ABBYY в Москві, ABBYY Russia (Росія), ABBYY Ukraine (Україна), ABBYY USA (США), ABBYY UK (Великобританія), ABBYY Japan (Японія), ABBYY Taiwan (Тайвань), ABBYY Canada (Канада).

ABBYY - один з провідних виробників програмного забезпечення в галузі лінгвістики, семантики, обробки текстів і систем оптичного розпізнавання символів.