Керівники українських ЗМІ: Інтернет скоро витіснить щоденні газети

Керівники українських ЗМІ вважають, що Інтернет скоро витіснить щоденні газети.

Таку думку вони висловлювали під час круглого столу в Інституті Горшеніна на тему «Чи стане Інтернет основним каналом комунікації майбутнього?».

Як вважає головний редактор тижневика «Коментарі:» Вадим ДЕНИСЕНКО, частина друкованих ЗМІ з часом відімре, і в першу чергу це стосується щоденних видань, у тому числі щоденних новинних газет. «Через Інтернет набагато краще дивитися відео, читати новини, і, по суті, таблоїд набагато цікавіше розглядати в Інтернеті, ніж у друкованій версії», - сказав він.

Особливо це стане реальністю, коли все більшого поширення набуватимуть планшети (маленьких комп’ютерів з можливістю перегляду Інтернету), зауважив В.ДЕНИСЕНКО.

Винятком, на його думку, будуть жіночі глянцеві журнали та аналітичні журнали, які можна назвати «чтивом вихідного дня». На переконання В.ДЕНИСЕНКА, вони протримаються набагато більше на ринку.

Заступник голавного редактора інформаційного агентства УНІАН Володимир ІЛЬЧЕНКО погодився з думкою свого колеги. Він зауважив, що Інтернет - це не лише спосіб дізнатись новини, Інтернет є способом комунікації.

«Інтернет - це і кіно, і мистецтво, і театр, і книги, і банки даних, і соціальні мережі, і якусь невеличку частину займають засоби масової інформації», - наголосив він.

В.ІЛЬЧЕНКО вважає, що з часом Інтернет витіснить друковані ЗМІ. «Як засіб інформування друковані засоби масової інформації, мабуть, втратять свій сенс», - зауважив він.

Він також погодився з думкою, що глянцеві видання залишаться. «Глянцеві видання залишаться, бо завжди залишатиметься така річ, яку хочеться потримати в руках, тому що у людей, крім очей, якими вона сприймає інформацію, є ще й тактильні потреби – помацати руками», - сказав він.

Генеральний директор інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна» Олександр МАРТИНЕНКО теж вважає, що Інтернет з часом витіснить друковані ЗМІ. Він зауважив, що це лише питання часу: «Можливо, в цей час житимемо ми, а можливо, вже наші діти».

«Для традиційних ЗМІ все завершиться тоді, коли планшет буде коштувати 200 доларів і він буде товщиною в газетний папір, його можна буде згорнути і покласти в кишеню», - сказав О.МАРТИНЕНКО, додавши, що ще однією умовою є поширення Wi-Fi.

За словами директора з програмами розвитку людського потенціалу Інституту Горшеніна Марини ТКАЧЕНКО, в такому випадку вона виступатиме з ініціативою заборони Wi-Fi у селах, щоб хоч там збереглись бібліотеки і туди можна було споряджувати експедиції за книжковими раритетами.