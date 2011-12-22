Українські держслужбовці «соромляться» ходити на роботу з телефонами дорожчими 30 тис. грн.

Українські чиновники почали "соромитися" ходити на роботу з телефонами вартістю, еквівалентною ціні європейської малолітражки.

До такого висновку прийшли експерти E-ton concept store, провівши в листопаді 2011 року унікальне опитування на базі своїх постійних клієнтів, результати якого надано агентству УНІАН.

Як зазначається в повідомленні E-ton concept store, «маючи доступ до традиційно закритої еліти країни, компанія провела перше в Україні дослідження ринку люкс-телефонів вартістю від 10 000 грн.».

Згідно з результатами дослідження, до 2008 року вважалося цілком «хорошим тоном» подарувати своєму «київському покровителю», діловому партнеру або коханці телефон вартістю від 20 000 до 100 000 євро. Сьогодні «сильні світу цього» (понад 60% VIP-респондентів опитування) не лише не готові дарувати подібні пристрої, але й «вигулювати» свою колекцію на публічних і громадських заходах.

Напередодні чергових виборів і в очікуванні нових гучних корупційних скандалів політичні й PR консультанти, обговорюючи результати дослідження, рекомендують своїм клієнтам утриматися від використання предметів розкоші, бренди яких асоціюються з верхньою планкою розкішного життя в Україні.

Навіть у преміум сегменті сформувалося раціональніше ставлення до дорогих покупок - 64% опитаних не готові платити більше 60 тис. грн. за телефон, і лише 7% готові купувати телефони вартістю понад 100 тис. грн.

При цьому попит на класичні телефони класу люкс, у ціновому діапазоні від 10 тис. до 35 тис. грн., достатньо солідних брендів, залишається стабільно високим.

Серед державних службовців і публічних бізнесменів, представники яких можуть дозволити собі придбання техніки понад 60 тис. грн., стало вважатися моветоном відкрито демонструвати свої можливості. Так, понад 40% опитаних, маючи, приміром, солідну колекцію Vertu, на публіці з`являються з більш доступними телефонами. Крім того, більшість респондентів на практиці використовують у середньому лише 20% можливостей своїх преміум-телефонів (дзвінки, листування, календар), не заглиблюючись у додаткові офісні, навігаційні або такі, що відповідають за збереження персональних даних, сервіси. Класичні кнопкові телефони поки виграють, порівняно з гаджетами з технологією touch-screen (53% і 47% відповідно).

При виборі техніки преміум-рівня клієнти, в першу чергу, відзначили важливість не впізнаваності бренду, а якості складання й матеріалів, оригінальність гаджета і можливість його персоніфікації.

У дослідженні взяли участь 326 осіб віком від 30 до 60 років. Частка чоловіків, які частіше здійснюють подібні покупки, становила 76% респондентів, жінок – 24%. У дослідженні у форматі особистого інтерв`ю взяли участь впливові чиновники, бізнесмени й селебріті Києва, Донецька й Одеси. Опитування носило конфіденційний характер.