Обсяг українського ринку виїзного туризму в 2012 р. зросте на 15-25% - до 1,5 млн. осіб

Обсяг українського ринку виїзного туризму в 2012 році зросте на 15-25% - до 1,5 млн. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз у четвер на прес-конференції озвучив журналістам генеральний директор туристичної компанії «Наталі турс Україна» Олексій КОРНЄЄВ.

«Ми прогнозуємо 1,5 млн. виїзних туристів у 2012 році. За підсумками 2011 року буде близько 1,2-1,3 млн. чоловік. Починаючи з післякризових років, кількість нарощується», - сказав він.

Прогнозуючи вартість турів на 2012 рік, О.КОРНЄЄВ відзначив, що не чекає істотних змін їх собівартості, зокрема й через зростання цін на авіаперевезення.

«Ми не чекаємо великого зростання за собівартістю, якщо не буде глобальних катаклізмів», - сказав він.

Довідка УНІАН. "Наталі турс Україна" створена в грудні 2010 р. російською туристичною компанією «Наталі турс». "Наталі турс Україна" почала працювати за напрямом ОАЕ, Іспанія, Кіпр.