«Укрзалізниця» вважає недружніми заяви «Луганськтепловозу» про заборгованість

Державна адміністрація залізничного транспорту ("Укрзалізниця") вважає недружніми заяви керівництва ПАТ ГК "Луганськтепловоз" про наявність заборгованості з боку "Укрзалізниці".

Про це йдеться в заяві "Укрзалізниці", переданому в агентство УНІАН.

"Укрзалізниця вважає недружніми і такими, які не сприяють взаємовигідній співпраці, заяви керівництва "Луганськтепловозу" щодо заборгованості перед ним з боку Укрзалізниці", - говориться в заяві.

"Укрзалізниця" з посиланням на слова генерального директора "Укрзалізниці" Володимира Козака заявляє, що "Луганськтепловоз" нині будує два дизель-поїзди для Львівської і Донецької залізниць, за які залізниці України перерахували 12 млн грн. авансового платежу.

Зокрема, за інформацією "Укрзалізниці", Донецька залізниця уклала договір на закупівлю одного дизель-поїзда ДЕЛ02 виробництва ПАТ ГК "Луганськтепловоз" і 15 грудня 2010 року здійснила попередню оплату в сумі 12,5 млн грн., яка складає 30% від вартості.

"Постачання дизель-поїзда ПАТ ГК "Луганськтепловоз", згідно з умовами договору, планувалося на грудень 2011 року. Проте сьогодні виробник вже зірвав терміни постачання продукції, натомість висунувши вимогу 100% передоплат за продукцію. Нині Донецька залізниця веде роботу з врегулювання постачання дизель-поїзда в передбачені терміни з ПАТ ГК "Луганськтепловоз", - сказано у повідомленні "Укрзалізниці".

Генеральний директор "Укрзалізниці" зазначає, що "Луганськтепловоз" не виконує умови підписаного у червні 2011 року між "Укрзалізницею", ПАТ "Луганськтепловоз" і ЗАТ "Трансмашхолдинг" меморандуму про постачання у 2012-2016 роках 292 вантажних електровозів.

"Ми планували довгостроковий і багатообіцяючий контракт з ПАТ "Луганськтепловоз" щодо виробництва локомотивів, проте сьогодні підприємство фактично самоусунулося від підписання контракту на постачання на українські залізні електровозів 2ЕЛ4, незважаючи на підписаний в липні цього року Меморандум між "Укрзалізницею", ПАТ "Луганськтепловоз" і ЗАТ "Трансмашхолдинг" з виготовлення 292 вантажних електровозів серії 2ЕЛ4 протягом 2012-2016 років", - цитує В. Козака прес-служба "Укрзалізниці".

За його словами, "для вітчизняної економіки негативним є той факт, що українське підприємство не поспішає співпрацювати з вітчизняними залізницями в надзвичайно важливій довготривалій програмі оновлення локомотивного парку".

Крім того, "Укрзалізниця" зазначає, що продукція ПАТ "Луганськтепловоз" не завжди відповідає заявленим стандартам якості.

"Не завжди якість поставленої продукції і реальний термін гарантійної безремонтної експлуатації відповідають заявленим стандартам якості", - сказано у заяві "Укрзалізниці".

Зокрема, за інформацією "Укрзалізниці", на Одеській залізниці експлуатується 18 одиниць електровозів серії 2ЕЛ5 виробництва "Луганськтепловоз", на яких за 2011 рік допущено 14 випадків непланового ремонту.

"Основними конструктивними недоліками електровозів вказаної серії є: частий вихід з ладу компресорів ВУ-3, 5/10-1450 внаслідок їх ненадійної конструкції, а також відсутність запасу надійності, яка призводить до додаткових витрат за постійні заміни комплектуючих деталей під час поточного ремонту; часті відмови в роботі асинхронних електродвигунів типу НВА-55 приводу компресора через недосконалу конструкцію; ненадійність конструкції крану машиніста і приладів управління автоматичними гальмами до нього щодо постійного виходу з ладу електропневматичних вентилів управління, реле тиску РД3, електронних плат і електричних монтажних дротів" - сказано у заяві "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня ПАТ "Луганськтепловоз" повідомив про заборгованість держави перед ПАТ "Луганськтепловоз" з виплати податку на додану вартість з початку 2011 року склав 168,5 млн. грн., а також про заборгованість "Укрзалізниці" перед "Луганськтепловозом" у розмірі близько 38 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ "Луганськтепловоз" - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних і маневрових тепловозів, електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів.

ЗАТ "Трансмашхолдинг" - найбільша в Росії компанія в галузі транспортного машинобудування, через ЗАТ компанія "Брянський машинобудівний завод" контролює 76% акцій ПАТ "Луганськтепловоз".