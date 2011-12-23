ЧСЗ побудував корпус третього судна для Damen Shipyards Bergum

Чорноморський суднобудівельний завод (м. Миколаїв) завершив будівництво корпусу третього універсального судна проекту CF3850 для голландської компанії Damen Shipyards Bergum.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі публічного акціонерного товариства "Чорноморський суднобудівельний завод".

Судно призначене для транспортування сухих вантажів і контейнерів. Корпус обладнаний знімними твиндечними палубами, значно змінена конструкція надбудови і зернових перегородок.

Проектна швидкість універсального судна - 12,3 вузлів, а максимальне завантаження - 193 контейнери типу 20 TEU. Довжина судна складає 88,6 м, ширина - 12,5 м, висота борту - 7 м, дедвейт - 3,800 тонни, осідання - 5,4 м.

Корпус виконаний з максимально можливим, згідно з контрактом, насиченням суднових систем і механізмів, з мірою готовності до 70%. У тому числі, на судні встановлені фундаменти, трапи, баластні і паливні системи, пожежний і повітря трубопроводи.

Судно обладнане підрулюючим пристроєм і винто-рульовим комплексом, виконано також роботи з ізоляції та зашивання приміщень.

"Це вже третє судно, побудоване для наших голландських партнерів компанії Damen Shipyards Bergum. Сподіваємося, що висока якість робіт, виконаних фахівцями заводу, незабаром дозволить нам вийти на повнокомплектне будівництво суден цієї серії", - прокоментував закінчення будівництва замовлення генеральний директор ПАТ "Чорноморський суднобудівельний завод" Валерій КАЛАШНИКОВ.

Як повідомляв УНІАН, перше судно серії для компанії Damen Shipyards Bergum було спущене на воду у 2010 р. Друге - влітку цього року. Нині завод веде будівництво четвертого і п'ятого суден.

Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство "Чорноморський суднобудівельний завод" - одна з найбільших верфей України. 90,25% акцій ЧСЗ належить ПАТ "Херсонський суднобудівельний завод", який у кінці 2007 року придбав цей пакет акцій у ВАТ "Судмашпром" (Миколаїв) на умовах погодженого з ФДМ і Антимонопольним комітетом договору купівлі-продажу. Міноритарним акціонером підприємства є держава.