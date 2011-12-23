Корпорація «Еталон» у 2012 році інвестує в розвиток виробництва 100 млн. грн.

Найбільший в Україні виробник автобусів - Корпорація "Еталон" планує у 2012 році інвестувати в розвиток виробництва 100 млн. грн.

Про це повідомив сьогодні, 23 грудня, на прес-конференції в УНІАН президент Корпорації "Еталон" Володимир БУТКО.

За його словами, кошти будуть спрямовані як на придбання нової техніки і устаткування, так і на реконструкцію і будівництво виробничих площ.

У свою чергу, як уточнив голова правління ПАТ "Чернігівський автозавод" і ПАТ "Бориспільський автозавод" Валерій КУПЦОВ, інвестиції у розвиток виробництва тільки на двох автозаводах у 2012 році складуть близько 32 млн. грн.

Довідка УНІАН. Корпорація "Еталон" (Київ) об'єднує 21 підприємство. У корпорацію входить Бориспільський і Чернігівський автозаводи.

ПАТ "Бориспільський автозавод" - одне з найбільш молодих українських підприємств у галузі проектування і виробництва автотранспортних засобів. Зареєстроване у квітні 2002 року. Бориспільський автозавод бере активну участь в реалізації державної програми "Шкільний автобус". На заводі освоєно виробництво двох моделей шкільних автобусів.

ПАТ "Чернігівський автозавод" створене у серпні 2003 року. Виробничий процес охоплює заготівельний, кузовний, складальний, фарбувальний і ремонтно-випробувальний етапи.