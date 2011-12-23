Корпорація «Еталон» планує збільшити виробництво автобусів на 10%

Найбільший в Україні виробник автобусів - корпорація "Еталон" планує у 2012 році збільшити виробництво автобусів різних модифікацій на 10% порівняно з 2011 роком - до 1800 штук.

Про це повідомив сьогодні президент корпорації Володимир БУТКО на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, крім того, у 2012 році корпорація "Еталон" планує виробити близько 300 вантажних автомобілів.

Також В. БУТКО повідомив, що корпорація завершила розробку і зробила перший зразок нової моделі міжміського автобуса А08120 "Троянда".

"Це нова, дуже перспективна розробка, яка зараз проходить сертифікацію і випробування", - додав він.

Автобус А08120 "Троянда" призначений для перевезення пасажирів на міжміських маршрутах і має 37 місць для сидіння, а також службове місце, наприклад, для змінного водія. Під підлогою пасажирського салону знаходяться багажні відсіки об'ємом 3,7 куб. м. Крім того, в автобусі можна перевозити ще до 20 стоячих пасажирів.

Довідка УНІАН. Корпорація "Еталон" (Київ) об'єднує 21 підприємство. У корпорацію входить Бориспільський і Чернігівський автозаводи.

ПАТ "Бориспільський автозавод" - одне з найбільш молодих українських підприємств у галузі проектування і виробництва автотранспортних засобів. Зареєстроване у квітні 2002 року. Бориспільський автозавод бере активну участь в реалізації державної програми "Шкільний автобус". На заводі освоєно виробництво двох моделей шкільних автобусів.

ПАТ "Чернігівський автозавод" створене у серпні 2003 року. Виробничий процес охоплює заготівельний, кузовний, складальний, фарбувальний і ремонтно-випробувальний етапи.