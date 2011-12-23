"Укрзалізниця" сподівається завершити створення ДАТ у грудні 2012 р. – Козак

Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця" сподівається завершити створення державного акціонерного товариства (ДАТ) в грудні 2012 р.

Про це генеральний директор "Укрзалізниці" Володимир КОЗАК повідомив в інтерв`ю тижневику «Коментарі».

«У 2012 році основне завдання для нас - початок системної реформи залізниць. У грудні 2011 року ми розпочали трансформацію "Укрзалізниці" в публічне акціонерне товариство, в грудні 2012 р. ми сподіваємося завершити створення акціонерного товариства», - сказав він.

За словами голови галузі, для реформування залізничного транспорту України необхідно реально оцінити вартість основних фондів, розділити фінансові потоки кожного напряму діяльності, створити умови для припливу інвестицій насамперед у вантажні перевезення і забезпечити рівний доступ до інфраструктури всіх суб`єктів ринку. "Безперечно, залізничний транспорт залишиться соціальним перевізником, але відповідальність повинна бути розділена між залізницями і державою", - наголосив В. КОЗАК.

Нагадаємо, що реформування залізничного транспорту України відбуватиметься в три етапи.

На першому етапі (2012-2013 роки) буде створено єдину державну акціонерну компанію і розподілено функцій між нею і державою.

На другому етапі (2013-2015 роки) будуть утворені вертикально інтегровані виробничо-технологічні структури залізничного транспорту, структуровані за видами діяльності.

На третьому етапі (2016-2019 роки) буде ліквідовано перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і утворено господарське товариство у сфері пасажирських перевезень.