Мерія Кременчука до 2018 року має намір закупити 60 автобусів

Мерія Кременчука Полтавської області до 2018 року має намір закупити 60 автобусів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив віце-мер міста Володимир ТАРАТОРІН.

Він зазначив, що мерія планує створити комунальне автотранспортне підприємство, яке зобов`яжуть здійснювати пасажирські перевезення по місту.

Віце-мер також заявив, що перші комунальні автобуси з`являться на маршрутах вже в 2013 році.

«У 2013 році ми маємо намір придбати близько 10-13 автобусів», - сказав В. ТАРАТОРІН.

Мер міста Олег БАБАЄВ також зазначив, що в 2012 році місто придбає для комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління» 10-15 нових тролейбусів.