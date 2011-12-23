Причиною аварії у Підмосков’ї, в якій загинули 8 українців, стала помилка водія

За попередніми даними, причиною ДТП у Московській області, внаслідок якої загинули 8 громадян України, стала помилка водія мікроавтобуса.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України з посиланням на Посольство України у Російській Федерації.

Аваря сталася ввечері 22 грудня у Можайському районі Московської області за участю вантажного автомобіля та маршрутного мікроавтобуса, у якому перебували 12 громадян України.

Внаслідок ДТП 8 громадян України загинули та 4 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Троє українців після надання необхідної медичної допомоги були виписані з центральної районної лікарні Можайська, один залишається у реанімації. Двоє громадян, яких було виписано з лікарні, найближчими днями мають намір повернутися в Україну.

Родичи загиблих і постраждалих громадян України поінформовані МЗС та Посольством України у РФ про ДТП.

Вживаються заходи щодо перевезення тіл загиблих в Україну.

Справа перебуває на особливому контролі в Посольстві України в РФ та в Департаменті консульської служби МЗС України.