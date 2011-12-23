Рівненська облрада просить Мінінфраструктури не закривати рух приміських потягів

Рівненська обласна рада звернулася до Міністерства інфраструктури України і Державної адміністрації залізничного транспорту з проханням не закривати рух потягів на приміських маршрутах.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення було прийняте на сесії облради.

У зверненні, зокрема, йдеться, що відміна потягів Здолбунів-Красне, Здолбунів-Сарни, Удрицьк-Здолбунів, яка сталася у четвертому кварталі 2011 року, спричинила невдоволення жителів області і постійні скарги до облдержадміністрації та обласної ради.

«Подальше припинення або суттєве скорочення приміського сполучення внаслідок скасування приміських потягів неминуче призведе до суспільного невдоволення, погіршить соціально-економічну атмосферу в області, загальмує розвиток інфраструктури», - йдеться у зверненні.

Обгрунтовуючи своє прохання щодо збереження приміських потягів, депутати Рівненської облради вказують на те, що залізничний транспорт для переважної більшості населення є найбільш доступним, зокрема, для тих, хто користується пільгами. Цим видом пасажирського транспорту за 10 місяців цього року перевезено 2 млн. 463,7 тис. пасажирів, у тому числі понад 580 тис. пасажирів з пільгових категорій населення.

«А для деяких районів області саме приміська залізниця є ключовим видом транспорту», - наголошується у зверненні депутатів облради до Мінінфраструктури.