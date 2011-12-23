Україна до кінця року підпише контракт щодо будівництва залізниці Київ-Бориспіль

Україна до кінця 2011 року підпише контракт із китайською компанією про фінансування будівництва залізниці Київ-Бориспіль.

Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ написав на своїй сторінці в Facebook, відповідаючи на запитання про хід реалізації цього проекту.

«Наступного тижня буде підписано контракт і китайською компанією, яка здійснюватиме фінансування цих робіт. Ми розраховуємо, що протягом 2012 року цей проект буде реалізовано, і там буде з`єднання станцій залізниці зі станціями метро», - повідомив він.

Довідка УНІАН. У квітні 2011 року М.АЗАРОВ заявив про плани протягом тижня підписати в Китаї угоду про будівництво залізничного швидкісного сполучення Київ-Бориспіль і окружної дороги навколо Києва.

Кабінет міністрів України надав у 2011 році ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» державну гарантію для реалізації проекту організації залізничного сполучення з Києвом у розмірі 372 млн. 313,538 тис. доларів США.

На початку лютого 2011 р. гендиректор аеропорту Борис ШАХСУВАРОВ повідомив, що будівництво залізничної гілки між аеропортом «Бориспіль» і центром Києва відкладається у зв`язку з тим, що поки не вирішено питання держгарантій під кредит китайського банку на це будівництво. Він оцінював будівництво в 200 млн. дол. без будівництва станцій для пасажирів.

Планується, що китайські банки нададуть кредит у розмірі 1 млрд. дол., при цьому частина з них - на будівництво залізничної гілки, яка зв`яже Київ і міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Згідно з підписаною 2 вересня 2010 р. у Китаї в присутності глав України і КНР угодою, китайська сторона побудує залізничну трасу аероекспресу довжиною 30 км.

Генеральним підрядником проекту виступить компанія China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Будівництво планується почати в 2011 році й завершити через три роки.