У Криму під колесами поїзда загинув пенсіонер

У Бахчисарайському районі Криму вантажний поїзд збив на смерть немолодого чоловіка. Інформація про нещасний випадок у районі села Мостове надійшла до МНС 23 грудня, повідомили УНІАН у прес-службі кримського Управління Міністерства надзвичайних ситуацій. Особа загиблого встановлюється. На вигляд чоловіку близько 75 років. Обставини пригоди з`ясовує лінійний відділ міліції Севастополя.

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