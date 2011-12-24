У Криму під колесами поїзда загинув пенсіонер
14:03, 24 грудня 2011Транспорт/Звя'зок
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У Бахчисарайському районі Криму вантажний поїзд збив на смерть немолодого чоловіка.
Інформація про нещасний випадок у районі села Мостове надійшла до МНС 23 грудня, повідомили УНІАН у прес-службі кримського Управління Міністерства надзвичайних ситуацій.
Особа загиблого встановлюється. На вигляд чоловіку близько 75 років.
Обставини пригоди з`ясовує лінійний відділ міліції Севастополя.
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