Незадекларовані «Vertu» на 200 тис. грн. вилучили чопські митники

Дороговартісні незадекларовані мобільні телефони фірми «Vertu» вартістю майже 200 тис. грн. вилучили чопські митники.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Чопської митниці.

Як йдеться у повідомленні, затримання сталося вчора увечері у міжнародному пункті пропуску «Ужгород», що на українсько-словацькому кордоні.

Телефони вилучили у громадянина України, які він намагався перевезти без належної сплати митних платежів.

Як уточнюють у прес-службі, 26-річний українець повертався з Італії додому через українсько-словацький кордон на легковому автомобілі «Мітсубіші». «Під час проходження контролю обрав спрощений режим митних процедур – «зелений коридор», тим самим підтверджуючи, що не переміщує товар, який підлягає обов’язковому декларуванню та розмитненню. Проте митники вивели даний транспортний засіб у «червоний коридор», аби більш детально перевірити громадянина», - уточнили у прес-службі.

Під час огляду особистих речей, повідомляють у прес-службі Чопської митниці, інспектори виявили в дорожній сумці рахунок-фактуру на елітні мобільні телефони «Vertu» вартістю 19 тис. 600 євро.

Зрештою українець телефонів пред’явив митникам свідомо не задекларовані 4 мобільні телефони.

За фактом складено протокол за ст.ст.339 та 340 Митного кодексу України, повідомили у прес-службі.