Уряд змінив порядок закупівлі авіаперевезень за державні кошти

Уряд включив транспортні послуги з авіаперевезень, що надаються за бюджетні кошти, до переліку послуг, за які замовники можуть передбачати попередню оплату у разі закупівлі таких послуг на термін не більш як один місяць.

Про це йдеться у постанові уряду №1327 від 21 грудня 2011 року, якою вносяться зміни до постанови уряду №1404 від 9 жовтня 2006 року про питання попередньої оплати товарів і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.