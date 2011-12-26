На впорядкування стадіону «Ворскла» у Полтаві направлено 1,5 млн. грн.

У Полтаві на впорядкування стадіону «Ворскла» ім. Бутовського направлено 1,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання обласної комісії з контролю над станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних і культурно-видовищних заходів повідомив технічний директор стадіону ім. Бутовського Петро НІКІФОРОВ.

За його словами, 1,5 млн. грн. використали на виготовлення огорожі, реконструкції підігріву газону і ремонт санвузлів, на ремонт фасаду, замінили близько 1000 сидінь.

Крім того, також були замінені всі необхідні ліхтарі і відремонтовано покрівлю ц тих місцях, де раніше вона протікала.

«У 2011 році стадіон «Ворскла» підготувався до проведення змагань: як обласних, так і європейських. Ми вже приймали команди Данії, Німеччини, Бельгії, Румунії, Ісландії. Відповідний ремонт дасть можливість робити це на високому рівні і надалі», - сказав П.НІКІФОРОВ.