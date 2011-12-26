Томенко поділився своєю інформацією щодо приватного авіатранспорту високопосадовців

Заступник Голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що оприлюднення інформації про високопосадовців, які володіють приватним авіатранспортом, є суспільно значимою. На цьому він наголосив, коментуючи вчорашню заяву народного депутата від Партії регіонів, голови регламентного комітету Володимира МАКЕЄНКА про те, що у міжнародному аеропорту «Бориспіль» не вистачає місць для приватних літаків народних депутатів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, віце-спікер має намір звернутися до Міністерства інфраструктури, керівництва Міжнародного аеропорту «Бориспіль» та голови регламентного комітету ВР з проханням оприлюднити інформацію про високопосадоців, які володіють приватними авіатранспортом.

«Було б правильно і справедливо, особливо напередодні виборчої кампанії, оприлюднити інформацію хто із високопосадовців Адміністрації Президента, Кабінету міністрів, центральних органів виконавчої влади, народних депутатів володіє приватними літаками та гелікоптерами», - наголосив політик.

Окрім того, на переконання М.ТОМЕНКА, цікавим було б і оприлюднення інформації про те, скільки коштів до бюджету за обслуговування цього приватного транспорту отримує Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та інші аеропорти України.

Це, за словами віце-спікера також важливо ще й з міркувань того, що держава сьогодні інвестує фантастичні кошти в реконструкцію аеропортів.

«Зокрема, як відомо, останній фінансовий транш в Донецьк направлено на будівництво VIP-терміналу для приватних літаків. Тому, якщо за народні гроші реконструюються аеропорти з такими комфортабельними умовами, очевидно вони мусили б належним чином компенсувати народу такі послуги», - переконаний М.ТОМЕНКО.

«За будь-яких обставин будемо сподіватися, що ця інформація, яка однозначно є суспільно значимою, ближчим часом буде оприлюднена», - підсумував віце-спікер

Як повідомляв УНІАН, в суботу в інтерв’ю Радіо Свобода В.МАКЕЄНКО заявив, що всі йдуть у владу за матеріальним збагаченням.

«Коли офіційні декларації показують ті, хто при владі – нулі туди не входять. Я як голова регламентного комітету це бачив. Усі про це знають. Усі йдуть хоч і під різними прапорами, але за владою – перекладаю: за матеріальним заохоченням», - наголосив «регіонал».

«Приїдьте в аеропорт Бориспіль. Керівництво аеропорту каже: немає де ставити приватні літаки від усіх фракцій», - стверджує В.МАКЕЄНКО.