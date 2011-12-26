На Чернігівщині через льодохід на Десні порушено транспортне сполучення

У Чернігівській області через льодохід на Десні порушено транспортне сполучення з трьома селами.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Зокрема, у зв’язку з льодоходом на р. Десна тимчасово розведено понтонний міст біля м. Новгород-Сіверський. Внаслідок цього порушено автотранспортне сполучення між м. Новгород-Сіверський та с. Бирине, с. Прокопівка, с. Підгірне Новгород-Сіверського району. Об’їзд до сіл здійснюється через м. Шостка Сумської області.