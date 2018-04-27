Ціни на залізничні квитки - 3:1 на користь сусідів по СНД

Там, де нас немає, теж не все добре

Вартість залізничних перевезень і в Європі, і в багатьох країнах СНД залежить, в першу чергу, від декількох параметрів - відстані поїздки, категорії поїзда і класу вагона. У той же час, на вартість перевезення істотно впливає і стан інфраструктури - залізничних шляхів та споруд, станцій, пристроїв електропостачання, зв`язку та ін., а також рухомого складу. Інфраструктура та рухомий склад забезпечують безпеку перевезень, але на їх підтримку в робочому стані необхідні кошти.

Світова практика показує, що кошти на залізниці можуть надходити з двох джерел - держбюджету або прибутку самої залізниці. У багатьох країнах світу основним інвестором створення і підтримки залізничної інфраструктури є держава. Наприклад, парламент Данії прийняв рішення про виділення 2,4 млрд євро на повне оновлення пристроїв сигналізації залізниць до 2021року.

У той же час для реалізації інвестиційних проектів на залізниці доводиться вирішувати питання власності. Показовий досвід Великобританії, де Британські залізниці, які з моменту створення були приватними, після закінчення Другої світової війни були націоналізовані. Однак, перебуваючи у державній власності, компанія показала зниження вантажоперевезень і відсутність зростання пасажирських, тому вже в 1993 році у Великобританії був прийнятий Закон про залізничний транспорт, відповідно до якого в 1994 р. замість єдиної British Rail з`явилося безліч приватних компаній і була утворена компанія Railtrack, що володіє зілізничною інфраструктурою (шляхами, станціями, системами СЦБ і зв`язку, штучними спорудами), але не займається їх експлуатацією.

Зазначимо, що пасажирські перевезення у Великобританії мають набагато більше значення, ніж вантажні. Як і в переважній більшості інших країн, вони були збитковими і субсидувалися державою. З самого початку уряд орієнтувався на те, що приватизація повинна привести до поліпшення якості та зниження ціни послуг, що надаються населенню. Тому у Великобританії проводиться так званий зворотний тендер на пасажирське перевезення, при якому переможець торгів визначався за критерієм мінімально запитуваної субсидії. Конкуренція між учасниками торгів привела до зменшення запитуваних в уряду субсидій.

У той же час, Railtrack не стала прибутковою, хоча сума збитків (близько 1,2 млрд ф. Ст. В рік) зменшилася в порівнянні з часом перебування в держвласності (1,5-2,0 млрд ф. Ст.). Після кількох серйозних катастроф компанія Railtrack стала виключно непопулярною, і уряд припинив субсидування. Активи компанії були передані у власність компанії Network Rail - квазідержавної "безприбуткової корпорації без акціонерів". У березні 2002 року Великобританія відновила державну власність та субсидії на залізничну інфраструктуру, причому в суспільстві зміцнилася думка, що крах Railtrack був викликаний не державним регулюванням, а нездатністю ринкових сил впоратися з залізними дорогами.

Сьогодні фінансове питання стає особливо гострим навіть для світових гігантів. Так в 2011 році Китай заявив про зниження темпів залізничного будівництва і скорочення інвестиції в галузь. Це сталося не дивлячись на те, що китайські залізниці формують 24% цього виду перевезень в світі, а по довжині шляхів Китай займає 2 місце в світі, поступаючись лише США.

Протягом 2010 року тривало активне будівництво нових ліній, а також електрифікація існуючих. Але Міністерство залізниць КНР ввжало раціональнішим відмовитися від реалізації декількох проектів і скоротити інвестиції в залізничне будівництво більш ніж на 200 млрд юанів ($ 31 млрд), хоча раніше планувалося, що в 2011-2015 роках у будівництво нових залізниць буде вкладено 3500000000000 юанів ($ 538 500 000 000).

Наші найближчі сусіди теж відмічають фінансовий голод. На території простору 1520 після розпаду СРСР мільярдні субсидії, які спрямовувалися на залізницю в період будівництва розвинутого соціалізму, змінилися майже повною їх відсутністю в пострадянський період.

Як розповіли УНІАН у ВАТ «РЖД» («Російські залізниці»), за останні дев`ять років капітальні вкладення в залізну дорогу перевищили в цінах 2011 2,9 трлн. рублів, але капітальні вкладення Міністерства шляхів сполучення РФ за аналогічний термін з 1995 по 2003 роки становили близько 500 млрд. рублів. У 2003-2008 рр.. ВАТ «РЖД» не отримувало субсидій від держави і всю інвестиційну програму фінансувало за власний кошт, залучаючи позикові кошти і реалізуючи спільні проекти (виняток становлять субсидії на пасажирські перевезення з 2008 р.) та використовуючи широкий спектр фінансових інструментів - російські корпоративні, біржові та єврооблігації, кредити (міжнародні і вітчизняні). При цьому держава неодноразово викуповувало акції, надаючи таким чином залізниці фінансову підтримку. Станом на 30 червня 2011 кредитний портфель ВАТ «РЖД» становив 335,8 млрд. рублів, а в першому півріччі 2011 року ВАТ «РЖД» здійснило ряд запозичень на внутрішньому та міжнародному ринках капіталу.

Тарифи - 3:1 на користь сусідів

Проблема пасажирських залізничних перевезень полягає в тому, що ця сфера несе велике соціальне навантаження. Сьогодні в Україні вартість квитків регулюється державою, а не визначається господарською діяльністю доріг. Тому залізничні квитки у нас залишаються одними з найдешевших у порівнянні з сусідніми країнами.

Наприклад, поїздка в поїзді класу "ЕвроСіті" за маршрутом Варшава - Берлін (відстань - близько 590 км) обійдеться пасажирові в другому класі в 49,1 Євро (512 грн) і в 1-му класі в 75,9 Євро (791 грн) .

У Росії вартість поїздки в поїзді "Сапсан" за маршрутом Москва - Санкт-Петербург (відстань 650 км) коливається в залежності від дня тижня і часу відправлення у другому класі від 2355 руб. (588 грн) до 3552 руб. (888 грн). Мінімальна вартість поїздки по маршруту Москва - Пітер в купейному вагоні обійдеться в 1827 руб (457 грн). При цьому в Росії у фірмових поїздах вартість проїзду завжди трохи дорожче, ніж в звичайних пасажирських. Фірмовий поїзд відрізняється більш сучасним обладнанням вагонів і неповторним дизайном, висококласним сервісом з широким переліком послуг. При цьому фірмові поїзди формуються з пасажирських вагонів, що знаходяться в експлуатації не більше 12 років після будівництва або капітально-відновлювального ремонту, а до складу поїзда обов`язково включені вагони підвищеної комфортності зі спеціальним сервісним обслуговуванням, вартість якого входить у вартість проїзду.

У Білорусії поїздка за маршрутом Мінськ-Брест (відстань - 354 км) в купейному вагоні при перерахунку на умовні одиниці коштуватиме близько 3,53 доларів, за маршрутом Мінськ-Гомель (відстань - 300 км) - 3,84 долара, за маршрутом Мінськ -Могилів (відстань 261 км) - 2,97 долара. Правда, такі «демократичні» тарифи в Білорусії діють лише на внутрішніх напрямках, а, наприклад, квиток з Мінська до Москви (відстань 705 км) пасажирові обійдеться вже в 67 доларів, з Мінська до Києва (відстань 506 км) - 48 доларів, з Мінська до Сімферополя (відстань 1090 км) - 60 доларів, з Мінська до Варшави (відстань 540 км) - 98, з Мінська до Вільнюса (відстань 187 км) - 21 долар.

В Україну проїзд у поїзді Львів-Харків (відстань 1128 км) обійдеться в 151 грн, поїздка в купе фірмового поїзда "Галичина" № 97/98 Київ - Львів (відстань 628 км) - в 163 грн, поїздка в купейному вагоні з Донецька до Севастополь (відстань 634 км) обійдеться в близько 117 грн.

Таким чином, 1 км шляху по залізниці в купейному вагоні в Україні обходиться пасажиру в 0,26 грн, а в Росії - 0,70 грн, у Польщі поїздка до порівнянному другому класі обходиться в 0,87 грн. Для порівняння - вартість міжміського поїздки на автобусі чи маршрутці може бути в рази вище, ніж ціна залізничного квитка, а поїздка по Києву на таксі обходиться пасажиру від 2,5 грн за 1 км.

Чи повинні ціни рости?

Фахівці залізниці, які знають реальний стан рухомого складу та інфраструктури, відзначають, що при таких низьких тарифах не варто говорити про комфорт і оновлення парку. На їхню думку, держава повинна врегулювати питання компенсації залізничникам відсутніх 70% собівартості пасажирського перевезення. За заявами керівників «Укрзалізниці», зараз тариф покриває лише 30% витрат УЗ на пасажирське перевезення у внутрішньому сполученні. Оптимізація видаткової частини залізниці дозволить наростити доходи не більше ніж на 10%. Щорічний обсяг інвестицій, яких потребує залізниця, складає не менше 24 млрд грн., В той час, як реальний обсяг інвестицій навіть в кращі роки не перевищити 8 млрд. грн. При цьому загальні збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень тільки за 9 місяців 2011 року склали близько 4,5 млрд. грн., У тому числі в приміському сполученні - 2,4 млрд. грн.

Експерт Центру політичного і економічного аналізу Ірина Кава каже, що у випадку, якщо з яких-небудь причин доводиться встановлювати тарифи на пасажирські перевезення нижче економічно-обгрунтованого рівня, повинен спрацьовувати чіткий механізм компенсації різниці між доходами і витратами за рахунок бюджету. Інакше залізниця повинна домагатися підвищення цін на квитки приблизно в три рази.

Щоб цього уникнути, можна використовувати кілька механізмів, у тому числі - ввести диференційовані тарифи, які будуть визначатися категорією поїзда. «Тариф варто прив`язати не тільки до відстані і класу вагона, а й до категорії поїзда. Це дозволить мінімізувати негативний соціальний ефект від нових тарифів, так як у пасажира з`явиться можливість вибрати не лише найзручніший поїзд за розкладом, але і найбільш прийнятний за ціною, - пояснює І. Кава. - У такій ситуації вважаю, що ціна на потяги преміального класу повинна відразу встановлюватися на економічно-обгрунтованому рівні ».

Заступник міністра інфраструктури Володимир Корнієнко каже, що перші кроки в бік гнучких тарифів будуть зроблені вже в 2012 році, коли залізниця спробує самостійно встановлювати вартість проїзду в вагонах вищої категорії. При цьому він зазначає, що купейні вагони повинні хоча б бути на рівні собівартості, а СВ приносити прибуток, плацкартні вагони зміни не торкнуться: «Плацкарт не потрібно чіпати. Плацкарт - це соціальний вагон, у нас плацкартних вагонів - 50%. Їх має регулювати держава », - зазначив він.

Михайло Нечипорчук (УНІАН)