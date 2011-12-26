З повітряними судами України у листопаді сталося 8 авіаційних подій та інцидентів

У листопаді 2011 року з повітряними судами, які внесені в державний реєстр цивільних повітряних суден України, сталося 8 авіаційних подій та інцидентів, у тому числі одна катастрофа.

Як сказано у повідомленні Державної авіаційної служби, переданому агентству УНІАН, з цивільними повітряними судами іноземних компаній в листопаді стався один інцидент.

Зокрема, інциденти сталися 1 листопада під час виконання рейсу AUI 101 по маршруту Бориспіль - Амстердам на літаку б-737 UR - GAN авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), 16 листопада при виконанні рейсу AEW 238 по маршруту Тель-Авів - Бориспіль на літаку А-321 UR - DAF авіакомпанії "Донбасаеро", 16 листопада при виконанні рейсу UTN 4422 по маршруту Хургада - Бориспіль на літаку б-737-400 UR - UTG авіакомпанії "Ютейр-Україна", 24 листопада при виконанні рейсу AEW 265 по маршруту Бориспіль - Стамбул на літаку б-737-500 UR - AAL авіакомпанії "Аеросвіт", 28 листопада при виконанні рейсу UDN 004 по маршруту Дніпропетровськ - Бориспіль на літаку Е-145 UR - DNB авіакомпанії "Дніправіа", 30 листопада при виконанні рейсу AUI 101 по маршруту Бориспіль - Амстердам на літаку б-737-500 UR - GAU авіакомпанії МАУ, 30 листопада при виконанні рейсу AEW 261 по маршруту Бориспіль - Стамбул на літаку Е-195 UR - WRE авіакомпанії "Роза Вітрів".

Крім того 12 листопада в аеропорту Бориспіль під час буксирування літака б-767-300 UR - AAI авіакомпанії "Аеросвіт" з МС-30 сталося його зіткнення з правою частиною керма висоти не внесеного в реєстр повітряних суден України літака ДС-9 авіакомпаній UM – Air, власником якого є компанія J.T.R. Company S.A.L. (Ліван).

"У 2011 році в аеропорту "Бориспіль" мали місце дві події, коли повітряні судна, які не мають льотної придатності і не внесені в державний реєстр цивільних повітряних суден України, створюють негативні умови для експлуатації цивільних повітряних суден" - зазначає Державіаслужба.