Новим президентом Федерації автомобілістів України обрали Новицького

На черговій звітно-виборній конференції Федерації автомобілістів України (ФАУ), яка відбулося 25 грудня в Києві, новим президентом федерації обрали Богдана НОВИЦЬКОГО.

Про це повідомляється в прес-релізі ФАУ, переданому УНІАН.

Як сказано у повідомленні, відомий український автогонщик Б.НОВИЦЬКИЙ змінив на цій посаді Євгена ЧЕРВОНЕНКА, який очолював Федерацію упродовж останніх 6 років. За новообраного голову ФАУ віддали голоси 53 з 65 присутніх делегатів.

"Буду усіма силами намагатися виправдати надану мені довіру на посту глави Федерації автомобілістів України. Я упевнений, з професійною командою, яка надаватиме мені посильну допомогу в управлінні ФАУ, ми зможемо перетворити її на авторитетну, впізнавану, прозору громадську організацію", - наводять у прес-релізі слова Б.НОВИЦЬКОГО.

Також на конференції обрали новий склад президії ФАУ, до якої увійшли Олексій БЕСЕДІН, Валерій ГОРБАНЬ, Богдан НОВИЦЬКИЙ, Сергій ОСАДЧИЙ, Олександр САЛЮК, Руслан ЦИПЛАКОВ, Віктор ЯНУКОВИЧ (син Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА).

Довідка УНІАН. Вибори президента ФАУ проходять кожні 3 роки. Главу Федерації вибирають члени ФАУ, які входять до різних автомобільних клубів організації. Залежно від кількості членів клубу, існує квота делегатів на виборах. З кожних 25 осіб вибирають одного, який і представляє інтереси клубу на виборах.

ФАУ - добровільна міжнародна громадська організація, створена на основі об'єднання інтересів громадян України і громадян інших країн, які працюють в автомобільній промисловості і на транспорті, займаються автомобільним туризмом і спортом. Заснована у 1992 році. Має статус національної спортивної федерації. Організовує і проводить чемпіонати, кубки, першість, національні змагання України з автомобільного спорту, також організовує на території України міжнародні етапи кубків і чемпіонатів.

Б.НОВИЦЬКИЙ - 4-кратний володар Кубку України з ралі-рейдів в абсолютному заліку. Чемпіон Росії 2011 року в абсолютному заліку. Бронзовий призер FIA CUP 2010 року в абсолютному заліку. Учасник ралі "Париж-Дакар" 2009 року. Призер міжнародного ралі "Шовковий шлях" 2009 року. Майстер Спорту України. Суддя ФАУ 2-ої категорії. Організатор 15 змагань з ралі-рейдів статусу Кубку України. Пілот листа пріоритету FIA.