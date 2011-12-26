«Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових поїздів на свята

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових поїздів на новорічні й різдвяні свята до 28.

За інформацією “Укрзалізниці”, зокрема, за останні дні було призначено ще чотири поїзди, які відправляться напередодні Нового року - № 290/289 - 282/281 Керч, Феодосія - Київ № 290/289 Запоріжжя-Київ № 545/532 Київ - Львів № 511/532 Київ - Львів.

За попередніми даними, в пікові дні - 29 і 30 грудня 2011 року із залізничного вокзалу Києва відправлятиметься близько 100 тис. пасажирів, що є максимальною пропускною спроможністю київського вузла.

Нагадаємо, що станом на 16 грудня «Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових поїздів на новорічні й різдвяні свята до 25, раніше планувалося лише 20 поїздів. Крім того, «Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів деяких поїздів у західному напрямку й на Київ.

Раніше «Укрзалізниця» заявляла про збитковість додаткових поїздів для залізниці й не планувала призначати такі поїзди в зимовий сезон 2011-2012 рр.