У Лондоні страйкують машиністи потягів метро

У Лондоні сьогодні – у другий день Різдва – страйкують машиністи потягів метро.

У результаті 24-годинного страйку у британській столиці серйозно порушилася робота транспорту, повідомляє радіо «Свобода».

Страйк машиністів метро у так званий «День подарунків» серйозно ускладнив життя лондонців. Цього дня багато магазинів починають різдвяний розпродаж, до Лондона з`їжджаються жителі з інших міст і туристи з європейських країн. На цей день призначені важливі футбольні матчі прем`єр-ліги.

На роботу не вийшли члени невеликої транспортної профспілки Aslef, членами якої є більш як половина лондонських машиністів метро – 2200 осіб з 3500.

Найбільша профспілка транспортників RMT у страйку участі не бере.

Суперечка профспілки з адміністрацією лондонської транспортної компанії виникла через вимоги профспілки потроїти оплату роботи машиністів у святкові дні. Профспілка вимагає платити машиністам 366 фунтів на день, що втричі більше зазначеної у контракті базової ставки, і надати ще один додатковий відгул. Керівництво метрополітену відкинуло вимоги профспілки, зазначивши, що всі його члени підписували контракт, в якому регламентується оплата їх роботи у святкові дні.

Голова оперативного відділу лондонського метрополітену Говард КОЛЛІНС заявив, що робота метро підтримуватиметься в максимально інтенсивному режимі.