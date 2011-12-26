Черга вантажівок на українсько-польському кордоні ліквідована

Ліквідована черга автомобільних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення зовнішньоторговельних вантажів через МАПП «Ягодин», на в’їзд та виїзд в Україну та з України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної митної служби України.

Як повідомлялось раніше, черга сформувалась внаслідок зменшення 23 грудня пропускної спроможності пункту пропуску «Дорохуськ» (польська сторона). За інформацією польської сторони, станом на 17.00 26 грудня вантажних автомобілів на в’їзд в Україну немає.

Посадові особи Ягодинської митниці вживають всіх заходів із забезпечення безперебійного в`їзду вантажівок у зону митного контролю, пропуску відповідно до чинного митного законодавства понаднормової кількості вантажних транспортних засобів з метою запобігання накопиченню вантажного автотранспорту на під’їзних шляхах до МАПП «Ягодин» напередодні різдвяних свят, коли спостерігається найбільша їх кількість як на в’їзд в Україну, так і на виїзд за межі митної території країни, недопущення затримок пропуску автомобілів через митний кордон України.