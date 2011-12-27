Фінська поліція скасувала арешт судна Thor Liberty з 11 українцями на борту

Фінські правоохоронці скасували постанову на арешт судна Thor Liberty, у складі екіпажу якого перебувають 11 українців.

Як повідомив УНІАН речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ, Посольство України у Фінляндській Республіці надіслало додаткову інформацію щодо ситуації довкола судна Thor Liberty, затриманого місцевими компетентними органами 21 грудня у порту Котка, у складі екіпажу якого перебувають 11 громадян України.

За сприяння дипустанови 26 грудня місцевими компетентними органами було скасовано постанову на арешт судна. На даний момент завершено перевантаження у безпечні металеві контейнери вибухової речовини. На 27 грудня заплановано розпочати завантаження додаткового вантажу, за яким судно прибуло у згаданий порт.

Фінські правоохоронні органи продовжують розслідування справи щодо неналежного оформлення частини небезпечного вантажу, який був конфіскований 21 грудня.

26 грудня консульська посадова особа Посольства України в Фінляндії відвідала судно та надала громадянам України необхідну допомогу. Усі члени екіпажу перебувають на судні та вільні у пересуванні, крім капітана та старшого помічника – громадян України, які повинні перебувати на судні на час проведення слідства.

Справа продовжує перебувати на особливому контролі в Посольстві України в Фінляндії та Департаменті консульської служби.

Як повідомлялося, судно Thor Liberty перевозило американські ракети Patriot і 150 тонн вибухонебезпечних речовин. Встановлено, що вантаж перевозив данський оператор з Німеччини до Китаю.