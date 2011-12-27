На Батьківщину доставлені труни з тілами 8 українців, що загинули в ДТП у Московській області
10:47, 27 грудня 2011Транспорт/Звя'зок
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Сьогодні о 3.40 через прикордонний пункт Троєборноє-Богачевськ в Україну доставлені труни з тілами 8 громадян України, загиблих в ДТП 22 грудня в Можайському районі Московської області.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, за сприяння МЗС та МНС було забезпечено перевезення тіл загиблих громадян у супроводі родичів та близьких.
Як повідомляв УНІАН, 22 грудня у Московській області сталася аварія за участю вантажного автомобіля та маршрутного мікроавтобуса, у якому перебували 12 громадян України.
Внаслідок ДТП 8 громадян України загинули та 4 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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