На Батьківщину доставлені труни з тілами 8 українців, що загинули в ДТП у Московській області

Сьогодні о 3.40 через прикордонний пункт Троєборноє-Богачевськ в Україну доставлені труни з тілами 8 громадян України, загиблих в ДТП 22 грудня в Можайському районі Московської області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, за сприяння МЗС та МНС було забезпечено перевезення тіл загиблих громадян у супроводі родичів та близьких.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня у Московській області сталася аварія за участю вантажного автомобіля та маршрутного мікроавтобуса, у якому перебували 12 громадян України.

Внаслідок ДТП 8 громадян України загинули та 4 отримали поранення різного ступеня тяжкості.