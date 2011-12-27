Мінінфраструктури посилює контроль автоперевізників

Територіальні управління Головавтотрансінспекції України планують у першому кварталі 2012 року перевірити 384 автоперевізників на дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт, норм і стандартів з організації пасажирських і вантажних перевезень, безпеки автомобільних перевезень, а також проконтролюють наявність відповідних ліцензій

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, зокрема, в Києві буде перевірено 52 автоперевізників, у Севастополі і Чернігівській області - по 5, у Криму, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Тернопільській і Херсонській областях — по 10 суб`єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері автомобільних перевезень, у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій та Одеській областях буде перевірено по 11 перевізників.

На Волині, в Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Харківській областях і на Буковині (Чернівецька обл.) Державтотрансінспекція перевірить по 12 автоперевізників, у Київській і Луганській областях - 28 і 30 автоперевізників відповідно, у Хмельницькій - 17, у Черкаській - 14, у Дніпропетровській — 9 автоперевізників.

«Перевізники-порушники за підсумками перевірок притягатимуться до відповідальності», - йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури.