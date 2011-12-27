ПЗЗ напередодні Нового року та Різдва призначила додаткові електрички
12:10, 27 грудня 2011Транспорт/Звя'зок
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Південно-Західна залізниця вводить додаткові електропоїзди приміського сполучення, які будуть курсувати в переддень Нового року і Різдва.
Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зокрема, додаткові маршрути призначені на 29 і 31 грудня, 2 та 9 січня.
Водночас, через значне зниження пасажиропотоку у святкові дні скасовуються деякі електропоїзди підвищеного комфорту на 1, 7, 8 січня.
Південно-Західна залізниця рекомендує пасажирам, які планують поїздки, уточнювати розклад руху електропоїздів у приміському сполученні.
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