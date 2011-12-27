На Київщині під час зіткнення вантажівок загинуло двоє осіб

На Київщині під час зіткнення двох вантажівок загинуло двоє осіб, ще четверо отримали травми.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, 26 грудня близько 4.00 на 49-му км автодороги Київ-Чернігів, поблизу с. Залісся Броварського району, водій автомобіля «Renault Magnum» з напівпричепом з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажівкою «DAF» з напівпричепом (реєстрація республіки Молдова).

Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля «DAF» загинули, а ще двоє пасажирів цього ж транспортного засобу та водій і пасажир автомобіля «Renault», отримали тілесні ушкодження.

Триває слідство.