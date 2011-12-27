У пожежі на молдавському суховантажі в Херсонському порту постраждала 1 людина

У пожежі на молдавському суховантажі «Кредо» в Херсонському порту постраждала 1 людина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, сьогодні о 4.25 ранку виникла пожежа на вантажному судні «Кредо», яке стояло біля причалу №7 у Херсонському річковому порту.

У повідомленні зазначається, що вантажне судно «Кредо» (Молдова, порт приписки Гергулешті, власник судна - «Тедіал-Шипінг» Російська Федерація) водотоннажністю 4,4 тис. т у момент займання завантажувався металобрухтом (вагою 1,4 тис.). Крім того, на борту було 45 тонн дизпалива. На борту під час займання перебувало 12 членів екіпажа судна.

Зусиллями 5 пожежних розрахунків УМНС і відділення протипожежної охорони річпорту до 8.45 вогонь на судні було локалізовано.

Попередньо встановлено, що займання сталося на надпалубній надбудові в районі каюти другого механіка на головній палубі лівого борту суховантажу. Причина займання – «теплові прояви електроенергії» (займання в електрощитовій).

Екіпаж судна, що складається з 16 чоловік, було евакуйовано на берег.

Під час гасіння пожежі постраждав 20-річний помічник капітана – одержав опіки рук і був госпіталізований.

Збитки від пожежі встановлюються.