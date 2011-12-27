На Чернігівщині поїзд "Одеса-Москва" на смерть збив чоловіка

На Чернігівщині сьогодні вночі поїзд "Одеса-Москва" на смерть збив чоловіка. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Трагедія сталася на залізничній станції "Носівка". Потяг № 24 сполученням "Одеса-Москва" смертельно травмував чоловіка. Особа загиблого встановлюється. Зупинки руху поїздів не було.