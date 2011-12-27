ДЗ на свята змінила графік курсування приміських електропотягів
15:14, 27 грудня 2011Транспорт/Звя'зок
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Донецька залізниця змінила графік курсування приміських електропоїздів на Новорічні і Різдвяні свята.
Зокрема, як повідомляє Донецька залізниця, для зниження експлуатаційних витрат у Донецькій і Луганській областях з 31 грудня 2011 року по 1 січня 2012 року і з 6 січня по 8 січня 2012 року відміняють 59 потягів приміського сполучення, які не мають попиту.
В інші дні потяги курсуватимуть згідно з чинним графіком.
"Якщо пасажири прийняли рішення користуватися приміським залізничним транспортом, необхідно уточнити графік курсування потягів у касах станцій і вокзалів" - сказано у повідомленні Донецької залізниці.
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