ДЗ на свята змінила графік курсування приміських електропотягів

Донецька залізниця змінила графік курсування приміських електропоїздів на Новорічні і Різдвяні свята.

Зокрема, як повідомляє Донецька залізниця, для зниження експлуатаційних витрат у Донецькій і Луганській областях з 31 грудня 2011 року по 1 січня 2012 року і з 6 січня по 8 січня 2012 року відміняють 59 потягів приміського сполучення, які не мають попиту.

В інші дні потяги курсуватимуть згідно з чинним графіком.

"Якщо пасажири прийняли рішення користуватися приміським залізничним транспортом, необхідно уточнити графік курсування потягів у касах станцій і вокзалів" - сказано у повідомленні Донецької залізниці.