Кабмін передав аеропорту «Донецьк» 15 га сільгоспземель

Кабінет міністрів України передав комунальному підприємству "Міжнародний аеропорт "Донецьк" в постійне користування зі зміною цільового призначення 14,6 га сільгоспземель для реконструкції злітно-посадкової смуги для експлуатації нової авіаційної техніки.

Це закріплено розпорядженням Кабміну № 1325-р від 26 грудня 2011 року.

Згідно з розпорядженням ці землі будуть вилучені з постійного користування державного підприємства "Дослідне господарство Донецького інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук".

Ділянка розташована за межами населених пунктів на території Ясиноватського району Донецької області.

Міжнародний аеропорт "Донецьк" зобов'язаний відшкодувати відповідно до законодавства втрати сільськогосподарського виробництва і збитки заподіяні держпідприємству "Дослідне господарство Донецького інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук" внаслідок вилучення земельної ділянки.

Довідка УНІАН. Проект реконструкції КП "Міжнародний аеропорт "Донецьк" припускає будівництво нової сучасної злітно-посадкової смуги, аеродромно-диспетчерської вишки, перонів, а також будівництво нового терміналу і реконструкцію старого. Комплекс нового терміналу буде оснащений естакадою, багаторівневим паркінгом і автостанцією.

Пропускна спроможність нового терміналу - понад 3 млн. пасажирів на рік. Загальна його площа - 58 тис. кв. м, площа залів очікування - 18 тис. кв. м, площа під комерційні об'єкти - 10 тис. кв. м.