Колєсніков: основне завдання до Євро-2012 - підготовка авіаперсоналу

Основним завданням на 2012 рік з підготовки до Чемпіонату Європи з футболу буде підготовка персоналу, у першу чергу - авіаційного.

Про це заявив міністр інфраструктури Борис КОЛЄСНІКОВ під час брифінгу у вівторок, повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства інфраструктури.

"Наступного року головне - це підготовка персоналу. В основному це стосується авіації, оскільки спортивна інфраструктура готова. Тому головне - це менеджмент аеропортів, а також менеджмент приймаючих міст, стюарди і ті, хто зустрічатиме гостей", - сказав він.

За словами Б.КОЛЄСНІКОВА, нині відпрацьовується загальна модель роботи з обслуговування уболівальників аеропортами і місцями розміщення. Зокрема, вже зараз відомо, що на матч Англія-Франція в Донецьку прибуде 25 тис. англійських і 11 тис. французьких уболівальників.

Б. КОЛЄСНІКОВ також зазначив, що на сьогодні українські і польські стадіони готові до проведення Євро-2012.