Депутати пропонують надати податкові пільги учасникам проекту «Повітряний експрес»

Верховна Рада пропонує ввести спеціальний режим оподаткування діяльності осіб, які реалізують національний проект залізничного сполучення Київ–Міжнародний аеропорт "Бориспіль" «Повітряний експрес» і будівництво інших інфраструктурних об`єктів Київського регіону.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідні проекти законів №9649 і №9650, які передбачають, зокрема, тимчасове звільнення учасників проектів від сплати податку на прибуток з 1 січня 2012 року по 1 січня 2017 року, а також звільнення, від сплати ПДВ з операції з ввезення матеріалів і устаткування для реалізації цих проектів, зареєстровані парламентом.

Крім того, законопроекти передбачають звільнення від сплати податку на землю суб`єкта господарювання, якого призначено відповідальним за реалізацію цих проектів.

Довідка УНІАН. Згідно з підписаною 2 вересня 2010 р. у Китаї у присутності керівників України і КНР угодою, китайська сторона збудує залізничну трасу аероекспресу завдовжки 30 км.

18 квітня 2011 р. в Пекіні (Китай) підписано угоду між Експортно-імпортним банком Китаю і українською стороною щодо будівництва швидкісної залізничної гілки між Києвом і міжнародним аеропортом "Бориспіль" (Повітряний експрес) і спорудження об`єктів інфраструктури Київської області (в рамках підготовки до будівництва Великої кільцевої дороги навколо Києва) на суму 2 млрд. дол.

У рамках реалізації національного проекту 5 квітня ц.р. було зареєстровано державне підприємство "Дирекція з будівництва й управління національним проектом "Повітряний експрес" й іншими інфраструктурними об`єктами Київського регіону".

Будівництво залізничної колії між Києвом і аеропортом «Бориспіль» планувалося розпочати в травні ц.р. Будівництво розраховане на термін до двох років. Генпідрядник будівництва - China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC) (Китайська національна корпорація машинної індустрії і генеральних підрядів). Відповідно до техніко-економічних обґрунтувань, окупність «Повітряного експреса» становитиме 15 років.

У березні ц.р. КМУ надав ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» державну гарантію на 2011 рік для реалізації проекту організації залізничного сполучення з Києвом у розмірі 372 млн. 313,538 тис. доларів США.

Кредит під будівництво нададуть китайські банки на 15 років з канікулами терміном три роки і ставкою кредитування Libor + 3,5%.