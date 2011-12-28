Судну “Спарта”, яке отримало пробоїну в Антарктиді, допоможе криголам “Araon”

Російському риболовецькому судну «Спарта», яке 16 грудня ц.р. отримало пробоїну в Антарктиді, прийшов на допомогу криголам “Araon”.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України із посиланням на речника відомства Олександра ДИКУСАРОВА.

«Як повідомляє Посольство України в Австралії, 27 грудня після перевантаження палива на криголам “Araon” екіпаж судна “Спарта” заварив пробоїну та приступив до її цементації. Разом з тим, в передній частині судна виявлено ще одну пробоїну, яка наразі не може бути відремонтована, проте не створює загрозу для судна, оскільки вода через неї потрапляє у відокремлену частину корпусу», – йдеться у повідомленні.

Очікується, що найближчим часом судно “Спарта” у супроводі криголаму “Araon” зможе продовжити самостійний рух, зазначили у МЗС.

Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС Росії, екіпаж «Спарти» складається із 32 осіб: 15 росіян, двох українців і 15 індонезійців.

За даними МЗС України, на борту “Спарти” перебуває один громадянин України.