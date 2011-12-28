Стан членів екіпажу захопленого піратами судна «Enrico ievoli» – задовільний

Стан усіх членів екіпажу захопленого піратами судна «Enrico ievoli», серед яких є п’ятеро українців, – задовільний.

Як повідомив УНІАН речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ, за додатковою інформацією, надісланою Генеральним консульством України в Неаполі, на даний час компанія-судновласник (італійська компанія «MARNAVI SPA») «у взаємодії з МЗС Італії опрацьовує шляхи звільнення судна».

«Також повідомляється, що з судном підтримується постійний зв’язок, стан усіх членів екіпажу є задовільним», – йдеться у повідомленні.

У МЗС України також додали, що справа перебуває на особливому контролі в Посольствах України в ОАЕ, Кенії, Італії і в Департаменті консульської служби відомства.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня пірати захопили біля берегів Оману італійське судно з 18 членами екіпажа на борту. За даними сайту компанії Marnavi, якій належить судно, до складу екіпажу входять п`ять громадян України, шість італійців і сім індійців.

Судно, що перевозило понад 15 тисяч тонн каустичної соди, прямувало з Ель-Фуджайра (ОАЕ) у бік Середземного моря.