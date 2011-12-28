ПЗ у 2011 р. відремонтувала 19 електропоїздів на 53 млн. грн.

Придніпровська залізниця у 2011 р. відремонтувала 19 електропоїздів на суму 53 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ПЗ.

Зокрема, у заводських умовах капітально відремонтовано 2 електропоїзди ЕР2Т і по одному ЕР1 і ЕР2. У Нікопольському моторвагонном депо виконано капітальний ремонт 4 електропоїздів, зроблено поточний ремонт 11 електропоїздів.

Сьогодні ПЗ у приміському сполученні використовує 72 електропоїзди, 46 з яких (64%) вичерпали встановлений термін експлуатації. Після капітальних і поточних ремонтів термін їх служби продовжений.

За інформацією прес-центру, для оновлення парку Придніпровської магістралі потрібно 17 нових вітчизняних електропоїздів постійного струму вартістю близько 1,2 млрд. грн.