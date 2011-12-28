Держінвестпроект та CMCEC узгодили умови контракту щодо проекту «Повітряний експрес»

Держінвестпроект і китайська корпорація China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (Китайська національна корпорація машинної індустрії і генеральних підрядів, CMCEC) узгодили умови контракту з реалізації Національного проекту «Повітряний експрес».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислав КАСЬКІВ.

За його словами, технічний контракт включає кілька головних інженерно-будівельних об`єктів, зокрема, будівництво близько 5 км залізничної колії, авіаційно-залізничного комплексу на станції «Київ-пасажирський», естакади, залізничного шляхопроводу і обслуговуючої трансформаторної підстанції.

Як відзначив В.КАСЬКІВ, окупність проекту «Повітряний експрес» становить 25 років. Термін будівництва - 18 місяців.

Для реалізації проекту було залучено кредит експортно-імпортного банку Китаю у сумі 372 млн. дол.

За словами глави Держінвестпроекту, на сьогодні завершено розв’язання усіх земельних питань, пов`язаних з реалізацією проекту.

Крім того, В.КАСЬКІВ повідомив, що проект «Повітряний експрес» стане одним з проектів розвитку інфраструктури Київської області, на який планується залучити 2 млрд. дол. протягом 2012 року.

Довідка УНІАН. Згідно з підписаною 2 вересня 2010 р. у Китаї у присутності глав України і КНР угодою, китайська сторона побудує залізничну трасу аероекспресу завдовжки 30 км.

18 квітня 2011 р. у Пекіні (Китай) підписано угоду між Експортно-імпортним банком Китаю і українською стороною зі спорудження швидкісної залізничної гілки між Києвом і міжнародним аеропортом "Бориспіль" (“Повітряний експрес”) і будівництва об`єктів інфраструктури Київської області (у рамках підготовки до будівництва Великої кільцевої дороги навколо Києва) на суму 2 млрд. дол.

У рамках реалізації національного проекту 5 квітня п.р. було зареєстровано державне підприємство "Дирекція з будівництва і управління національним проектом "Повітряний експрес" та іншими інфраструктурними об`єктами Київського регіону".

Будівництво залізничної колії між Києвом і аеропортом «Бориспіль» планувалося розпочати у травні п.р. Будівництво розраховано на термін до двох років. Генпідрядник будівництва - China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC) (Китайська національна корпорація машинної індустрії і генеральних підрядів).

У березні п.р. Кабмін надав на 2011 рік ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» державну гарантію для реалізації проекту організації залізничного сполучення з Києвом у розмірі 372 млн. 313,538 тис. дол. США.

Кредит під будівництво нададуть китайські банки на 15 років з канікулами терміном у три роки і ставкою кредитування Libor + 3,5%.