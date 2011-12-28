У Рівному на пішохідному переході іномарка на смерть збила вагітну жінку

13:58, 28 грудня 2011
Транспорт/Звя'зок
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У Рівному на пішохідному переході в результаті наїзду іномарки вагітна жінка загинула, а її чоловік госпіталізований з травмами.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в області, трагедія сталася учора, 27 грудня, близько 21-ої години на нерегульованому пішохідному переході на перехресті вулиць Макарова і Вербної.

Чоловік, якого збив автомобіль, - головний редактор газети "Рівне-ракурс", прес-секретар обласної організації ВО "Батьківщина" 38-річний Володимир ПОПИК. Його загибла 28-річна дружина Олена була на восьмому місяці вагітності.

Встановлено, що наїзд на них скоїв 29-річний житель Київської області, який керував автомобілем "Тойота Камрі". Інші подробиці події нині з'ясовують слідчі.

З діагнозом "політравма" і переломами кінцівок журналіст В. ПОПИК нині перебуває в реанімаційному відділенні центральної міської лікарні.

Водій іномарки тілесних ушкоджень не зазнав. Його автомобіль доставлений на майданчик тимчасового утримання Рівненського міськвідділу УМВС.

За фактом ДТП порушена кримінальна справа за частиною 2 статті 286 УК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), яка передбачає позбавлення волі на термін до восьми років.

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