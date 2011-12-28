Екіпаж „Спарти”, у складі якого є українець, ліквідував отриману в Антарктиді пробоїну

Екіпажу судна „Спарта” вдалося ліквідувати пробоїну корпусу, отриману в Антарктиді, і в супроводі криголаму „Araon” воно продовжило самостійний рух до вільного від криги моря.

Про це повідомив УНІАН речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ з посиланням на Посольство України в Австралії.

Зазначена справа продовжує перебувати на контролі в Посольстві України в Австралії та Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС Росії, екіпаж російського риболовецького судна «Спарта» складається із 32 осіб: 15 росіян, двох українців і 15 індонезійців.

За даними МЗС України, на борту “Спарти” перебуває один громадянин України.