У Криму з нового року подорожчає проїзд у тролейбусах

У Криму з січня 2012 року подорожчає проїзд у тролейбусах Сімферополя, передмістя та траси до Ялти.

Про це УНІАН повідомив представник республіканського підприємства «Кримтролейбус».

Він зазначив, що тарифи на перевезення не змінювалися з травня 2009 року. Рада міністрів Криму на початку цього тижня дозволила «Кримтролейбусу» підвищити вартість проїзду.

Зокрема, проїзд у тролейбусах Сімферополя подорожчає на 25 копійок, або на 25%, - до 1,25 грн. У передмісті - на 30 копійок, або на 18%, до 2 грн.

Вартість квитка на тролейбус до Алушти складе 10,5 грн. (зараз 7,11 грн.), до Ялти - 15 грн. (зараз - 12,18 грн.).

Ціна проїзних квитків на місяць підвищиться в 2012 році до 15 грн. для школярів (з 2009 - 12 грн.), 30 грн. для студентів (зараз 24 грн.), 60 грн. для інших громадян (зараз 48 грн.) і 100 грн. для підприємств (зараз 80 грн.).