Кременчуцький автоскладальний завод (КрАСЗ) в 2012 році має намір випустити понад 6 тис. автомобілів, що відповідає рівню 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив директор підприємства Микола ЧЕРНИШ.

За його словами, в 2012 році завод, як і раніше, має намір виробляти китайські легкові автомобілі Geely, корейські позашляховики SsangYong, а також вантажні автомобілі FAW.

Нагадаємо, "КрАСЗ" за підсумками 2011 року планує зберегти обсяги виробництва на рівні 2010 року, виготовивши близько 6310 автомобілів.

Довідка УНІАН. Спільне українсько-російське підприємство "Кременчук-Автогаз" перереєстровано в липні 2001 року в ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод". У 2000 році основним засновником і генеральним дилером підприємства стала корпорація "Автоінвестбуд" (нині - "АІС"). Потужність заводу становить 40 тис. автомобілів на рік.

Виробничі площі (26,0 га.) і розвинена інфраструктура дозволяють збирати 40 тис. автомобілів на рік.

Група компаній «АІС» - один з лідерів українського автомобільного ринку. Основний вид діяльності - продаж нових легкових, комерційних, вантажних автомобілів, спецтехніки і автобусів.

"Кременчуцький автоскладальний завод" в 2010 р. збільшив випуск автомобілів в 1,7 рази - до 6 тис. 341 автомобілів.