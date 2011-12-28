«Альтіс-Холдинг" завершив будівництво нового терміналу аеропорту «Львів»

Корпорація "Альтіс-Холдинг» (Київ) завершила будівництво нового аеровокзалу Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького.

Як повідомили УНІАН у корпорації, сьогодні розпочато тестову експлуатацію нового терміналу, яка триватиме до березня 2012 року.

Загальна площа нового терміналу аеропорту «Львів» становить 48 тис. кв. м, пропускна спроможність - близько 2 тисяч осіб.

Реконструйований аеропорт розрахований на обслуговування суден класу «А», «В», «С», а також класу «D» (типу Boeing-767).

На сьогодні повністю завершено будівельні та внутрішні оздоблювальні роботи. Будівля аеровокзалу складається з двох різногабаритних об`ємів: основної пасажирсько-технологічної частини та комунікаційно-допоміжної галереї. У центральній частині будівлі терміналу на першому поверсі розмістяться зали очікування та реєстрації пасажирів та обробка багажу, а на другому та третьому поверхах розмістилися митний, прикордонний контроль та контроль авіаційної безпеки.

У галереї розташовані технічні та резервні приміщення, а також службові офіси.

Іде монтаж систем технологічного зв`язку та радіофікації, закінчуються роботи в багажному відділенні та з благоустрою території.

Довідка УНІАН. Корпорація "Альтіс-Холдинг" виступає генпідрядником будівництва нового терміналу аеропорту «Львів». Роботи на об`єкті були розпочаті в кінці 2009 року.

Група компаній "Альтіс-Холдинг» (Київ) - генпідрядна організація, що об`єднує 14 компаній, які займаються проектуванням та інжинірингом, будівельно-монтажними роботами, спецроботами, виробництвом алюмінієвих і металопластикових конструкцій, постачанням будівельних матеріалів.

Реконструкцію ЗПС аеродрому «Львів» здійснює ФПГ «Альтком» (Донецьк).