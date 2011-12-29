На Житомирщині поховали загиблих внаслідок ДТП у Московській області

У п’яти селах Новоград-Волинському району Житомирської області вчора поховали 8 осіб, які загинули 23 грудня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Московській області.

Про це кореспондента УНІАН сьогодні повідомили у Новоград-Волинській райдержадміністрації.

Всі загиблі перебували у Росії на заробітках і поверталися додому зустрічати Новий Рік.

З районного бюджету родинам загиблих виділили на похорони по 5 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 грудня у Можайському районі Московській області сталася аварія за участю вантажного автомобіля та маршрутного мікроавтобуса, у якому перебували 12 громадян України. Внаслідок ДТП 8 громадян України загинули та 4 отримали поранення різного ступеня важкості.