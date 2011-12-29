ПЗ з 12 січня підвищує тарифи на проїзд у приміському сполученні

Придніпровська залізниця (ПЗ) з 12 січня 2012 підвищує тарифи на проїзд у приміському сполученні по Кримській, Дніпропетровській, Криворізькій і Запорізькій дирекціях залізничних перевезень у середньому на 9%.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

«Підвищення тарифів пов`язане з необхідністю більш повного відшкодування витрат залізниці за приміськими перевезеннями і передбачається тільки на перших 7 тарифних поясах з 21 в середньому на 9%», - йдеться в повідомленні прес-центру.

Попереднє підвищення тарифів приміських по Дніпропетровській, Криворізькій і Запорізькій дирекціях залізничних перевезень сталося 25 лютого 2011 р., а 15 вересня - по Кримській дирекції на 15-40%.