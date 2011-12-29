«Укрзалізниця» відкликає вантажний пересувний склад з території СНД

Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») обмежує навантаження у напрямі Росії і країн СНД і відкликає вантажний пересувний склад, який перебуває на території цих країн.

Як повідомляє «Укрзалізниця», ці заходи вживаються через постійні затримки повернення українських вагонів.

За інформацією відомства, на даний час за кордоном перебувають 4143 криті вагони, або 55,2% загального парку цього виду рухомого складу. Середній термін перебування українського вагону за кордоном становить більш як 38 діб.

Крім того, за кордоном знаходяться 53% залізничних платформ (1302 одиниці). Середній термін повернення платформи з-за кордону становить від 46 діб до кількох місяців.

«Російські операторські компанії не хочуть надавати свої вагони під попутні вантажі і забирати їх до Росії, а у нас немає можливості задовольнити усіх. Ми, в першу чергу, забезпечуємо навантаження там, де можемо контролювати наш пересувний склад. Парк наших вагонів, які виходять за кордони України, має статус інвентарного і не регулюється нами. Він стає спільним, і наші колеги з країн СНД використовують його, поки він залишається у робочому стані», - відзначив заступник генерального директора «Укрзалізниці» Петро НАУМЕНКО.

За інформацією «Укрзалізниці», середній термін обороту російського або білоруського вагону по Україні становить 7-8 діб.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» розпочинає реформу вантажних залізничних перевезень, у рамках якої створюються державні вагонні залізничні компанії. На баланс цих компаній будуть переведені вантажні вагони інвентарного парку «Укрзалізниці». Ці компанії розпочнуть роботу з січня 2012 року.

Окрім того, реорганізація вантажних перевезень передбачає, що інвентарний парк вантажних піввагонів буде передано на баланс ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» і ДП «Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон». Також на балансі «Укрспецвагону» перебуватимуть окатишевози.

Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. піввагонів, з них у неробочому стані перебувають приблизно 10,5 тис. од. Близько 7 тис. од. вантажного рухомого складу знаходяться на території країн СНД. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.